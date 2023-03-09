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YSK'dan "parmak boyası" kararı

YSK'dan "parmak boyası" kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İYİ Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebiyle ilgili kararını verdi.

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14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere az bir süre kalırken, parmak boyama yöntemine tekrar dönülsün önerisi gündem olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında söz konusu uygulama için "Ben çok istiyorum" ifadelerini kullanırken, muhalefet cephesinden de benzer sesler yükselmişti. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi seçimlerde parmak boyası uygulanmasının bu seçimlerde de kullanılması için gözler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çevrilmişti.

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nın, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini duyurdu.

Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nın yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.

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