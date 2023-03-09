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Trabzonspor'un başına geçecek mi? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Trabzonspor'un başına geçecek mi? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

İsmi Trabzonspor teknik direktörlüğüyle anılan Sergen Yalçın, konuyla ilgili olarak "Henüz bir teklif almadım" dedi.

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Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme Sergen Yalçın ismi gelmişti.

Tecrübeli çalıştırıcı hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak tv100'e açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ TEKLİF ALMADIM"

tv100.com spor editörü Mehmet Batuhan Ağır'ın, "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Henüz bir teklif almadım" dedi.

Ağır'ın, "Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız" sorusu üzerine Yalçın, sözlerini tekrarlayarak "Henüz teklif almadım" dedi.

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