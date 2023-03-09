Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri yıkacak sözler

Üst üste alınan yenilgiler sonrası Flamengo'da teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıracak. Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis, Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum" dediği ses kaydını yayınladı.

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Son olarak Flamengo'nun Rio derbisinde Fluminense yenilginin ardından Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum" dediği ses kaydı Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis tarafından yayınlandı.

Portekizli teknik adamın yayınlanmamak kaydıyla yaptığı açıklamada, "Burada, Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Size ve herkese kucak dolusu" ifadeleri yer alıyor.



Reis, Jorge Jesus, Türk ekibiyle olan sözleşmesinin Haziran'da sona ereceğini ancak Türkiye Ligi'nin Mayıs'ta biteceğini hatırlattı.