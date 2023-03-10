Başakşehir Belçika'da avantajı yakaladı! Sivasspor İtalya'da kaybetti!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Sivasspor deplasmanda Fiorentina'ya 1-0 kaybetti. Başakşehir ise deplasmanda Gent'le 1-1 berabere kaldı.Abone ol
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fiorentina ile Sivasspor Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada Barak kaydetti.
90+4 Sivasspor'da Gradel direkt kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın rövanşı 16 Mart Perşembe günü Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
Başakşehir, Belçika'da avantajı yakaladı!
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Gent ile Başakşehir, Ghelamco Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
Başakşehir'in golünü 16. dakikada Okaka kaydetti. Gent'in golü ise 35. dakikada Orban'dan geldi.
Müsabakanın rövanşı 16 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.