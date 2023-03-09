PFDK'dan Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası

PFDK, Amed Sportif maçında yaşanan olaylar sonrasında Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

Abone ol

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, Timsah Arena'da oynanan mücadelede Amed Sportif'i 2-1 mağlup etti.

Bu karşılaşmaya ise maçtan çok yaşanan olaylar damgasını vurmuştu. Maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşanmıştı.

İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Mücadele esnasında futbolcular sık sık pet şişe yağmuruna tutulmuştu.

9 maç ceza verildi

Yaşanan bu olayların ardından PFDK, Bursaspor'a tarihi bir ceza verdi. Kurul, Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı. Bursaspor'a 9 maçın yanı sıra toplamda 326 Bin TL de para cezası verildi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ'nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."