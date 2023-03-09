Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'da yer alan bilgilere göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından 11 ili kapsayan bölgede artçılar devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de artçı bir deprem yaşandı.

Depremin şiddeti 4,5

AFAD'ın verdiği bilgiye göre deprem 4,5 şiddetinde ve yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin saati ise 21:55 olarak açıklandı.

Olumsuz bir durum yok

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal'ın yaptığı açıklamaya göre depremin meydana geldiği bölgede şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı.