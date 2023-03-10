Resmi Gazete'de yayınlandı! OHAL ve depremzedelerle ilgili yeni tedbirler geldi

RESMİ Gazete'de bugün deprem bölgesi için iki yeni düzenleme yayınlandı. Birinci karara göre deprem nedeniyle yerlerini değiştiren vatandaşların hakları korunurken, ikinci karar ile de OHAL ilan edilen deprem bölgesindeki vatandaşlara bazı haklar ve garantiler getirildi.

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Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem nedeniyle yerlerini değiştiren vatandaşların haklarının korunmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle ilan edilen OHAL kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yerleşim yerlerini değiştiren vatandaşlara kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.

OHAL illerinde yeni tedbirler alındı

Resmi Gazete'de OHAL ilan edilen illerde bazı tedbirlerin alınmasına ilişkin kararname de çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında düzenleme yapıldı.

- Depremde vefat eden memurlara yapılmış aylık ve ücret ödemeleri geri alınmayacak

- Devlet Memurları Kanununun 24. maddesi uyarınca kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin deprem nedeniyle ölümleri halinde geri alınmayacak.

Sanayi siciline ilişkin istenen süreler 3 ay durdu

- OHAL ilan edilen illerde, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sanayi siciline yönelik istenen süreler 3 ay süreyle durdu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

- Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak

- OHAL ilan edilen illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, OHAL süresince esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

Esnaf odaları ve kooperatifler yardım yapabilecek

Esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile kooperatif ve üst kuruluşları 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresince OHAL ilan edilen illerde, yönetim kurulunca alınacak kararla ayni ve maddi yardım yapabilecek.