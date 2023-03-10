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Muharrem İnce aldığı ilginç kararı twitter'dan duyurdu! Emekli maaşımdan hepsine...

Muharrem İnce aldığı ilginç kararı twitter'dan duyurdu! Emekli maaşımdan hepsine...

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği siyaset gündeminde en fazla konuşulan konulardan biri oldu. Adaylıktan Kılıçdaroğlu lehine çekileceği ve Millet İttifakı'na katılacağı iddiaları da ortaya atılan İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ne yapacağı merak konusu oldu. Partisinde adaylık için ön seçim yapacak olan İnce, Twitter'daki açıklamasıyla da dikkat çekti. İnce geçen seçime de atıfta bulunarak "Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım." dedi.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na İnce 2018 seçimlerinde olduğu gibi rakiplerinin adaylık kampanyalarına para yatırarak destek vereceğini duyurdu.

Bunun karşılığını göremesem de...

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğini belirten İnce şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de..."

2018 seçimlerinde de para yatırmıştı

Muharrem İnce, 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve kampanya sürecinde diğer adaylara "Güle güle harcasınlar" diyerek 500'er lira bağışta bulunmuştu.

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