Almanya'da kiliseye silahlı saldırı düzenlendi! 7 kişi öldü, 8 de yaralandı

ALMANYA'nın Hamburg kentinde kilisede katliam! Kiliseye yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Alman polisi ölenler arasında saldırganın da olabileceğini duyurdu.

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Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de ağır yaralandı. Alman polisinden yapılan açıklamada, saldırganın da ölenlerin arasında bulunabileceği belirtildi.

Alman medyası Hamburg'un Grossborstel semtindeki Yehova Şahitlerine ait bir kiliseye saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırganla birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de ağır yaralandığını yazdı.

Saldırıyı güvenlik çevrelerinin "öfkeden kaynaklanan" bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Polisin açıklamasında özel bir çevik kuvvet biriminin 3 katlı kilise binasına girdiği esnada bir el silah sesi duyulduğu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin de ölenlerin arasında bulunabileceği kaydedildi.