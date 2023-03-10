Hande Fırat kulisi! Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor

AK Parti 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısının artırılmasının konuşulduğunu, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın isimlerinin cumhurbaşkanı yardımcılığı için geçtiğini yazdı.

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Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhur İttifakı'nın seçim hamlelerini yazdı. "AK Parti listelerinde sürpriz isimlerin, yeni yüzlerin görüleceği bilgisi var" diyen Hande Fırat, "Strateji ekibinde, partide, kampanya ofisinde yapılan beyin fırtınalarında cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının Türkiye’nin öncelikli ihtiyacı doğrultusunda artırılabileceği değerlendiriliyor" dedi. İşte Hande Fırat'ın köşesinden o kulis bilgileri...

Güvenlik ve ekonominin başına iki yardımcı

- Bu kapsamda bir cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle güvenlikten sorumlu olabileceği, diğerinin ise ekonominin başına gelebileceği belirtiliyor. Konuşulan isimler arasında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın var.

Ekonominin başına Mehmet Şimşek...

- Ekonomi için ise AK Parti içinden ve dışından duyduğum isim Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı henüz bu konuda son sözünü söylememiş. Ancak yapılan değerlendirmeler bu adımların olumlu olacağı yönünde.

HÜDA-PAR'a vekil kontenjanı verilecek

Fırat, ayrıca "HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesi gündemde. MHP’nin bu duruma hiçbir itirazı yok, MHP’deki genel hava da 'Aslolan seçimi kazanmak' şeklinde. Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürüyor. Yakında bir uzlaşmaya varılması bekleniyor" bilgilerini paylaştı.

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