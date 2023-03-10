Altılı Masa, daha seçimi kazanmadan memurları fişlemeye başladı! Listede 2 bin 262 üst düzey bürokrat var

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi sona ermesi durumunda yasa gereği aralarında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da olduğu 738 bürokratın da görev süresi bitecek. Millet İtitfakı ortakları, seçimi kazandıkları takdirde yapacakları atamalar için devletteki üst düzey bürokratları incelemeye-fişlemeye başladı. Bu inceleme sonunda liyakat gözetilmeden ataması yapılan 2 bin 262 üst düzey yönetici belirlendi.

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Millet İttifakı, iktidara geldiklerinde yürünecek yol haritasını adım adım belirlemeye devam ediyor. İttifak seçim sonrası öncelikle liyakat gözetilmeden doldurulan devlet kadrolarına çeki düzen verecek. Sözcü'de yer alan habere göre,

Millet İttifakı ortaklarının oluşturduğu Altılı Masadaki altı lider, geçiş sürecinin nasıl yönetileceği konusunda anlaşırken, kurmaylarına ‘kamunun mercek altına alınması' talimatını verdi. Bunun üzerine kamuda liyakatsiz atamalarla göreve geldiği, işe gitmeden maaş aldığı, akrabalık ilişkileri ile makam sahibi olan, çifte maaş alan isimleri tek tek belirlendi.

İlk yapılacak iş, onları görevden almak

6’lı Masa kurmaylarının yaptığı incelemede, liyakatsiz olarak atandığı, işe gitmeden maaş aldığı, çifte maaş aldığı iddia edilen 2 bin 262 üst düzey yönetici belirlendi. İktidar değişikliği durumunda bu isimlerin görevden alınmasının ilk yapılacak işler listesine alındığı ve yerlerine ‘partizanca değil liyakate dayalı atama yapılacağı' konusunda uzlaşma sağlandığı öne sürüldü.

738 bürokratın görevi sona erecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi dolduğunda yasa gereği 738 bürokratın da görev süresi bitecek. Görev süresi otomatikman sona erecek bürokratlar arasında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da var. İşte yasa gereği Cumhurbaşkanı ile birlikte görev süresi sona erecek bürokratların tam listesi...

İşte görev süresi bitecek bürokratlar...

Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri, Savunma Sanayii Başkanı ve Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM'ce seçilen üyeleri hariç), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve Üyeleri, Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörleri dahil), Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı, Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı, Bakanlıkların Teftiş Kurulu, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları ile diğer kurul başkanları, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı, Türkiye Tıbbi Cihaz Ve İlaç Kurumu Başkanı, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanları, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri."