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Jorge Jesus'tan Sevilla maçı itirafı: "Bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız..."

Jorge Jesus'tan Sevilla maçı itirafı: "Bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda konuk olduğu İspanya'nın Sevilla takımına 2-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı "İlk yarıda çok kaliteli bir futbol oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Avrupa maçlarında bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız, böyle bir sonuç doğal olur" ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Jorge Jesus, "Oynadığımız oyun ile skor gerçeği yansıtmıyor. Avrupa'da tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda çok iyi oynadık ancak, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu kadar çok pozisyona girip, değerlendiremediğiniz zaman kaybedersiniz. Rakibimiz girdikleri iki pozisyonu da değerlendirdi" diye konuştu.

"Hala umudumuz var"

Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Fenerbahçe'nin kötü sonuçlar aldığıyla ilgili bir soru üzerine Portekizli teknik adam, şu an Sevilla maçını değerlendirebileceğini vurgulayarak, "Sevilla daha önce bu kupayı 6 defa kazandı. Sevilla'nın, bu turnuvadaki tarihi bizimle kıyaslanamaz. İkinci yarıda biri duran top sonrası konsantre eksikliğinden diğeri de seken toptan goller yedik. Avrupa'da oynamamış çok fazla oyuncumuz var ama performansımızın iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci maçta hala umudumuz var" ifadelerini kullandı.

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