AK Parti'de Bakanlar illerde liste başı olacak! 3 dönemlik 72 isimden sadece bir veya ikisi kalacak

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken, AK Parti'de milletvekili aday listeleri üzerine hazırlıklar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'i feshederek seçim kararı alması durumunda Milletvekili listeleri 11 Nisan'da YSK'ya sunulacak. AK Parti'de "Kabine'deki bakanlar milletvekili olsun" eğilimi ağır basarken, bakanların illerde aday listesinin ilk sırasına konulacağı belirtiliyor.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partideki milletvekili aday listesi hazırlıklarıyla ilgili kulisleri yazdı "AK Parti’de bakanların milletvekili olması yönünde bir eğilim var. Bakanlar illerinde liste başı olacak" diyen Abdulkadir Selvi, milletvekili aday listelerinde bakanların illerin listesinde ilk sıraya konulacağını ifade etti.

Aday oldukları için istifa edecekler mi?

Geçen seçimde Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Berat Albayrak'ın milletvekili seçildiğini, ancak Kabine’ye girince milletvekilliğinden istifa ettiklerini hatırlatan Abdulkadir Selvi, "Bakanların milletvekili adayı olmak için istifa etmesine gerek yok. Bakanlar seçildikten sonra tekrar Kabine’ye girerlerse milletvekilliğinden istifa edecekler" diye yazdı.

52 isim 3 dönem kuralına takılıyor...

"AK Parti’de üç dönemlikler var. 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem milletvekillerinin özlük hakları oluşmadığı için bir dönem olarak kabul edilmiyor" bilgisini paylaşan Abdulkadir Selvi, "Buna rağmen AK Parti’de üç dönemlik 52 milletvekili var" deyip o isimlere ne olacağını yazdı:

Üç dönem kuralı işleyecek! Bir iki isim hariç...

"Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz gibi partinin ağır topları üç dönemlikler arasında yer alıyor. Dört ve beş dönemliklerle birlikte bu sayı 72’ye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dönem kuralının işletileceğini söyledi. Belki bir-iki isim için istisna olabilir deniliyor."

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