Sakine Haksever hırsızlık yaparken yakalandı! "Kleptomani" savunması şaşkına çevirdi

Oyuncu ve model Sakine Haksever iddiaya göre bir alışveriş merkezinden bazı ürünlerin parasını ödemeden çıkarken yakalandı. Kleptomani (çalma) hastalığı olduğunu ve kendisini tutamadığını ifade eden oyuncu hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Oyunculuk yapan Sakine Haksever, 18 Aralık'ta İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Genç kadın mağaza içerisinde görüp beğendiği 8 adet ürünü aldı.

Sabah'ın haberine göre, Haksever, ürünlerden 5 tanesi için 350 lira ödedi. Ancak mağazadan çıkarken dedektör alarm verdi. İddiaya göre güvenlik yaptığı incelemede kadının çantasında bedelini ödemediği tayt, tişört ve havlu buldu.

Karakolda ifade veren genç oyuncu, bir süredir kleptomani rahatsızlığı olduğunu ancak doktordan rapor almadığını söyledi.

Ancak mağaza sahibi şikayetçi olunca savcılık şüphelinin 10 yıla kadar hapsini talep etti. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.