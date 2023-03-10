BIST 5.422
DOLAR 18,97
EURO 20,09
ALTIN 1.118,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İBB'den deprem yönetmeliği! Riskli binalar işaretlenecek

İBB'den deprem yönetmeliği! Riskli binalar işaretlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği ile belirli risk grubundaki binaların inşaat türüne göre daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerde depreme dirençli hale getirilebileceğini belirtti. Gökçe, kontrol edilen binaların sertifika alacağını, güçlendirilmesi gereken binaların da sarı etiket ile işaretleneceğini bildirdi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde büyük yıkım yaratması sonrası depremin beklendiği İstanbul'da çalışmalar hızlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği ile belirli risk grubundaki binaların inşaat türüne göre daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerde depreme dirençli hale getirilebileceğini belirtti.

Gökçe, kontrol edilen binaların sertifika alacağını, güçlendirilmesi gereken binaların da sarı etiket ile işaretleneceğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde büyük yıkım yaratması sonrası depremin beklendiği İstanbul'da çalışmalar hızlandı.

Gökçe, İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği ve İstanbul Bina Muayene ve Kontrol Esasları Çalışması hakkında bilgi verdi. Gökçe, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Güçlendirme, bir afet anında vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramasını engelliyor.

İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği ile riskli olduğu tespit edilen ve güçlendirilmesi mümkün olan yapılar için talep edilmesi durumunda kısmi ve tam güçlendirme izni verilecek. Güçlendirme hesap ve projeleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanacak.

Güçlendirme izni alan yapılar çıkartılacak İstanbul Bina Kontrol ve Muayene Esasları doğrultusunda ilgili idare tarafından 2 yılda bir kontrol edilecek.

İstanbul Bina Muayene ve Kontrol Esasları Çalışması ile daha önce atılmamış bir adım atıyoruz. İstanbul’daki tüm yapıların 5 yılda bir kontrol edilmesini sağlayacağız. Kontrol edilen binalar sertifika alırken, güçlendirilmesi gereken binalar da sarı etiket ile işaretlenecek.

Yapılarımızı güçlendirirken denetimlerimizin sıklık ve yoğunluğunu da arttırarak İstanbulumuzu afetlere daha dayanıklı, daha güçlü ve hazırlıklı bir hale getireceğiz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aman dikkat: Uygun değil! Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı asıl yarın hava daha fena
Foto Galeri Aman dikkat: Uygun değil! Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı asıl yarın hava daha fena Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korkunç cinayet! Arkadaşları önce vurdu, sonra 3 metrelik duvardan aşağı attı
İstanbul'da korkunç cinayet! Arkadaşları önce vurdu, sonra 3 metrelik duvardan aşağı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçim kararını bugün açıklıyor! Herkes saat 14.00'e kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçim kararını bugün açıklıyor! Herkes saat 14.00'e kilitlendi
Okula giden 1. sınıf öğrencisi çocuk bir daha evine dönemedi
Okula giden 1. sınıf öğrencisi çocuk bir daha evine dönemedi
EYT'liler dikkat maaşınızı geç alabilirsiniz başvuru detayına dikkat!
EYT'liler dikkat maaşınızı geç alabilirsiniz başvuru detayına dikkat!
Sakine Haksever hırsızlık yaparken yakalandı! "Kleptomani" savunması şaşkına çevirdi
Sakine Haksever hırsızlık yaparken yakalandı! "Kleptomani" savunması şaşkına çevirdi
Muharrem İnce aldığı ilginç kararı twitter'dan duyurdu! Emekli maaşımdan hepsine...
Muharrem İnce aldığı ilginç kararı twitter'dan duyurdu! Emekli maaşımdan hepsine...
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Karadeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Hande Fırat kulisi! Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor
Hande Fırat kulisi! Mehmet Şimşek ve Hakan Fidan cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor
Jorge Jesus'tan Sevilla maçı itirafı: "Bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız..."
Jorge Jesus'tan Sevilla maçı itirafı: "Bu kadar çok pozisyona girip atamazsanız..."
AK Parti'de Bakanlar illerde liste başı olacak! 3 dönemlik 72 isimden sadece bir veya ikisi kalacak
AK Parti'de Bakanlar illerde liste başı olacak! 3 dönemlik 72 isimden sadece bir veya ikisi kalacak
Kayseri gece yarısı 4.8 şiddetindeki depremle sallandı! İşte deprem anının görüntüleri...
Kayseri gece yarısı 4.8 şiddetindeki depremle sallandı! İşte deprem anının görüntüleri...
Altılı Masa, daha seçimi kazanmadan memurları fişlemeye başladı! Listede 2 bin 262 üst düzey bürokrat var
Altılı Masa, daha seçimi kazanmadan memurları fişlemeye başladı! Listede 2 bin 262 üst düzey bürokrat var