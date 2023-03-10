Aman dikkat: Uygun değil! Meteoroloji sağanak uyarısı yaptı asıl yarın hava daha fena
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Bugün hava nasıl olacak" meraklarını giderdi. 10 Mart Cuma günü Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi. Bugünkü yağış listesi; Antalya, Isparta, Kastamonu diye uzayıp gidiyor. Hava durumu deyince ilk akla gelen 2 isim ise yarın için flaş uyarılar yaptı. İşte güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mart 2023'e dair havanın güncel detaylarını paylaştı. Meteoroloji'den 14 şehre bugün için uyarı geldi. Asıl yarın daha fena olacak. Kuraklığın ardından Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava uzmanları Prof. Dr. Orhan Şen ve Kerem Ökten'den flaş uyarılar geldi. İşte hava durumuyla ilgili son haberler...
Günün hava raporu: Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.