Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçim kararını bugün açıklıyor! Herkes saat 14.00'e kilitlendi

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilmesine yönelik karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak. Gözler saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Kulislerde Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceği de konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçimlerin yenilenmesi kararını alacak. Erdoğan, bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri için sandık 14 Mayıs'ta kurulacak. NTV'de yer alan habere göre seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını daha önce belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının, ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.

Görüşmeler hızlandı

14 Mayıs seçimleri için Ankara'da görüşme trafiği de hızlanmış durumda. Çarşamba günü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile de bir araya geldi.

Cumhur ittifakı genişleyecek mi?

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici'ye "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılacak mı?" sorusu yöneltildi.

Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre de Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündemde. Edinilen bilgiye göre, Demokratik Sol Parti (DSP), Cumhur İttifakı'nda yer alabilir.