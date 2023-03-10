Dolar 19 lirayı gördü! Gece yarısı piyasada neler oluyor ünlü bankadan dolar tahmini...

Dolar haftanın son gününe rekor kırarak başladı. Dolar kuru yüzde 1'e yakın yükselerek gün içerisinde 19,00 TL seviyesini test etti.

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Dolar kuru yüzde 1'e yakın yükselerek gün içerisinde 19,00 TL seviyesini test etti. Perşembe gününü 18,81 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bu sabah hafta genelindeki performansına yakın şekilde 18,95'ten işlem görüyor. Dolar/TL'nin gün içi en yüksek değeri 19,0041 ile geldi. Euro kuru ise 20,08 TL seviyesinden alıcı buluyor. Euro/TL, haftanın dördüncü gününü 20,07'den tamamlamıştı.

Dolar/TL dün gece hacimsiz piyasada aşağıda 18,0030 yukarıda 19,8000 seviyelerini gördükten sonra hafta boyunca işlem gördüğü yatay banda geri dönerek güne başladı. TL böylece dün gece dolar karşısında her iki yönlü yüzde 5’e ulaşan değer değişimleri yaşadıktan sonra kurda son işlem 18,9575 seviyesindeydi. TL depremden bugüne son bir ayda dolar karşısında yüzde 0,7 değer kaybetti.

MB 10:00-16:00 sınırı getirmişti

Merkez Bankası (TCMB) geçen yıl önce sözlü ardından yazılı düzenleme ile bankaların döviz işlemlerini 10.00-16.00 saatleri arasına çekmişti. Piyasalarda bir süre sonra işlem hacimlerinin çok büyük bir bölümü ilan edilen saatlere taşındı. Bankacılar dışarıda kalan saatlerde gerçekleşen hacimsiz işlemlerde ise lokallerin neredeyse hiç yer almadığını da söylüyorlar.

İç veri gündeminde bugün TÜİK tarafından açıklanacak, ocak ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksi verileri bulunuyor. Sanayi üretiminin ocakta 2 ay aradan sonra yeniden artışa geçmesi bekleniyor.

Seçim bu gece yarısı Resmi Gazete'de

Piyasalarda ekonomide büyük değişimleri beraberinde getirebileceği için ana gündem maddesi olarak 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve millevekililiği seçim süreci izleniyor. Millet İttifakı’nın tartışmalı aday süreci sonucunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olarak açıklanmasıyla seçim sürecinde yeni döneme girilmiş oldu.

Muhalefetin ekonomide iktidarın mevcut uygulamarının tersine ekonomide daha alışılmış politikaları benimsemesi seçim sürecini piyasalar için daha önemli hale getiriyor. Seçim kararın Resmî Gazete’de bu gece yayımlanması planlanıyor. Bu karar ardından seçim takvimiyle ilgili hususlar Yüksek Seçim Kurulu’nun yetki alanına geçmiş olacak.

İki senaryoya göre Türk Lirası

Wells Fargo tarafından bu hafta yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL’nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL’nin dengede kalacağı öngörüldü. Kurumun dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19.50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.

Kurum, muhalefetin seçimleri kazandığı senaryoda TL’nin dolar karşısında yüzde 20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarı sonu itibarıyla yaşayacağını, “kredibilitesi yüksek” politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi. Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL’nin 2023 yılını 15, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.