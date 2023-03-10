Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremde yerleşim yerini değiştirenlerin hakları korunacak!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal (OHAL) kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Hakları korunacak

Buna göre; 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.