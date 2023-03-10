Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3 bin 336 TL’den 4 bin 336 TL’ye çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.