BIST 5.415
DOLAR 18,97
EURO 20,08
ALTIN 1.117,95
HABER /  GÜNCEL

Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Abone ol

Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3 bin 336 TL’den 4 bin 336 TL’ye çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 417 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 564 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mado'nun kurucusu da konteynerde kalıyor! Dikkat çeken tavsiye: Evleri bedava verin ama...
Mado'nun kurucusu da konteynerde kalıyor! Dikkat çeken tavsiye: Evleri bedava verin ama...
Sıfır aldığı araçta sonradan fark etti, satıcıyla davalık olan kişi Yargıtay'da sevindi
Sıfır aldığı araçta sonradan fark etti, satıcıyla davalık olan kişi Yargıtay'da sevindi
HDP'de kapatılma paniği! TİP ya da EMEP listelerinden aday olacaklar! B ve C planları ne?
HDP'de kapatılma paniği! TİP ya da EMEP listelerinden aday olacaklar! B ve C planları ne?
İşsizlik ocak ayında geriledi TÜİK ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
İşsizlik ocak ayında geriledi TÜİK ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
Prens William ve eşi Kate’den depremzedeler için teşekkür
Prens William ve eşi Kate’den depremzedeler için teşekkür
Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremde yerleşim yerini değiştirenlerin hakları korunacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremde yerleşim yerini değiştirenlerin hakları korunacak!
Hatay'ın en zenginlerindendi depremde 20 marketi 8 evi yıkıldı yemek yiyecek çatal bulamıyor
Hatay'ın en zenginlerindendi depremde 20 marketi 8 evi yıkıldı yemek yiyecek çatal bulamıyor
Dolar 19 lirayı gördü! Gece yarısı piyasada neler oluyor ünlü bankadan dolar tahmini...
Dolar 19 lirayı gördü! Gece yarısı piyasada neler oluyor ünlü bankadan dolar tahmini...
Ocak ayı sonundan bu yana gerçekleştirilen en büyük Rus saldırısı
Ocak ayı sonundan bu yana gerçekleştirilen en büyük Rus saldırısı
İBB'den deprem yönetmeliği! Riskli binalar işaretlenecek
İBB'den deprem yönetmeliği! Riskli binalar işaretlenecek
İstanbul'da korkunç cinayet! Arkadaşları önce vurdu, sonra 3 metrelik duvardan aşağı attı
İstanbul'da korkunç cinayet! Arkadaşları önce vurdu, sonra 3 metrelik duvardan aşağı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçim kararını bugün açıklıyor! Herkes saat 14.00'e kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçim kararını bugün açıklıyor! Herkes saat 14.00'e kilitlendi