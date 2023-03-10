MetroPoll'un son seçim anketi bu kez AK Parti'yi üzecek! 4 puan düşüş var
MetroPOLL Araştırma, şubat ayında düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı. Son anketinde AK Parti'nin oylarının arttığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla kazanamayacağını söyleyen şirketin yöneticisi Özer Sencar'ın şubat ayı anketinde iktidarın oyları 4 puan düştü sözleri kafa karıştırdı.
Metropol Araştırma şirketi, deprem sonrası yapılan şubat ayı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Metropol Araştırma şirketi, deprem sonrası yapılan anket sonuçlarına göre, AK Parti’nin oyu, ocak ayına göre azaldı.
Metropoll Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar, anket için “Deprem sonrası yapılan şubat araştırmasında ocak ayına göre AK Parti’nin oyu 4 puan azalmış” yorumunu yaptı.
Araştırmada katılımcılara "Depremin sorumlusu kim?" diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 35.4'ü hükümet, yüzde 15.4'ü belediye, yüzde 26.9'u müteahhitler, yüzde 4.4'ü ise yurttaşlar yanıtını verdi.
Anket sonuçlarında AK Parti'nin oyunun ocak ayına göre azaldığı ortaya çıktı. Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Şubat Araştırması' Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile yapıldı. 23-28 Şubat tarihleri arasında 2 bin 1118 kişiye anket soruları soruldu.