MetroPoll'un son seçim anketi bu kez AK Parti'yi üzecek! 4 puan düşüş var

Anket sonuçlarında AK Parti'nin oyunun ocak ayına göre azaldığı ortaya çıktı. Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Şubat Araştırması' Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile yapıldı. 23-28 Şubat tarihleri arasında 2 bin 1118 kişiye anket soruları soruldu.