Kayseri'de taksici cinayetinde sır çözüldü! Önce dövüp ardından vurmuşlardı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki taksici cinayeti polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. Cinayet şüphelisi kaçtığı Antalya'da yakalanırken, cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı işlediğini itiraf etti.

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Kayseri'de şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı. Taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cinayeti aydınlattı

Ekipler 650 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Cinayeti işleyen şüphelinin E.K. (27) olduğunu tespit eden ekipler, şahsın Antalya'ya kaçtığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın kaldığı evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirilirken, E.K. ilk ifadesinde cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavga sonucu işlediğini itiraf etti. Ayrıca, olay anında araçta bulunan 2 kişi de Kayseri'de yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.