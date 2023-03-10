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Sosyal medyadaki kripto para ilanıyla dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyadaki kripto para ilanıyla dolandırıldı

TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Instagram uygulaması üzerinden gördüğü kripto ilanıyla yatırım yapmak isteyen bir vatandaş, 10 bin lira dolandırıldı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden bir şahıs, Instagram üzerinden gördüğü kripto para VIP üyelik ile ilgili ilan üzerinden bir kişi ile iletişime geçti. Telefon görüşmesi sonucunda mağdur vatandaş, karşıdaki kişine hesabına 10 bin TL havale yaptı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet birimlerince konuyla ilgili işlem başlatıldı.

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