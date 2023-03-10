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7 yaşındaki Lara okulda can verdi! Öğretmeni farkedince...

7 yaşındaki Lara okulda can verdi! Öğretmeni farkedince...

Bursa’da beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Lara K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

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Bursa'da olay, merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hüsnü Züber İlkokulu’nda meydana geldi. 1. sınıf öğrencisi Lara K. (7) beden eğitimi dersinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı.

Sağlık ekiplerine bilgi verildi

İHA'da yer alan habere göre öğretmeni durumu fark etmesiyle birlikte sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Müdahalelere rağmen kurtarılmadı

Lara K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük kızın ölümü ailesi, sevenleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.

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