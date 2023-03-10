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Depreme dayanıksız binaları yıkılmasın diye kendilerini kilitlediler

Depreme dayanıksız binaları yıkılmasın diye kendilerini kilitlediler

Bursa’da depreme dayanıksız ve kaçak olduğu tespit edilen binanın yıkımında olay çıktı. Bina sahipleri söz konusu binayı yıktırmamak için direnirken kendilerini dükkanın içerisine kilitledi. 

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası Türkiye bir kez daha depreme hazır olmadığını bir kez daha gördü. Bir daha böyle felaketler yaşanmasın diye harekete geçen gerek yerel yöneticiler gerek ise hükümet zaman zaman vatandaşların zorlukları ile karşılaşıyor.

Kendilerini dükkanın içine kilitlediler

Buna son olarak Bursa’nın Yıldırım ilçesinden gelen görüntüler eklendi. Depreme dayanaksız ve kaçak olarak olarak tespit edilen bina Yıldırım Belediyesi tarafından yıkılmak istendi. Sabah saatlerinde polis ve Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler ekskavatör ile tespit edilen binayı yıkım için harekete geçti. Bina sahipleri ise kaçak olarak yapılan dükkanın içine girerek kendilerini kilitledi. Polis ekipleri dükkana giren 4 kişiyi ikna etme için uğraşırken, olayların daha fazla büyümemesi için süre verildi.

Öte yandan, yıkım olan bölgede Toma ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de tedbir aldı.

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