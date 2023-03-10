Nagehan Alçı döndü mü? Tanju Özcan'a cevap verdi: 'Zulmeden tarafta olmam ben'

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Nagehan Alçı da bizim tarafa döndüyse bu iş bitmiştir. Kadının kazanan tarafın kokusunu alma gibi bir özelliği var" dedi. Nagehan Alçı, bugün köşesinden Tanju Özcan'a cevap verirken, öyle cümleler kurdu ki... "Osman Kavala ve Hakan Altınay gibi insanlara zulmedenlerden taraf olamam, Türkiye’yi AB mensubu yapma kararlılığında bir AK Parti’den yanayım ben^.."

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Bolu Belediye Meclisi'nde AK Partili bir siyasetçinin “Nagehan Alçı artık Millet İttifakı saflarına geçti” dediğini, belediye başkanı Tanju Özcan'ın da “Nagehan Alçı da bizim tarafa geçtiyse bu iş bitmiştir. Artık iktidarız demektir” yanıtını verdiğini hatırlattı. Alçı, "Hiçbir şekilde ve koşulda Tanju Özcan zihniyetiyle aynı safta durmam, duramam. Tanju Özcan’ın bulunduğu tarafa asla geçmem, geçemem. Eğer Tanju Özcan gibilerle aynı tarafa geçersem kendime ihanet etmiş olurum" dedi.

Tanju Özcan görüntüde Millet İttifakı'nda

Nagehan Alçı, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın "görüntüde" Millet İttifakı saflarında olduğunu belirterek, "Ama gerçekte Özcan’ın yeri Ümit Özdağ’ın yanı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı. Alçı, AK Parti'li meclis üyesinin söylediklerine ilişkin olarak da şu yorumu yaptı:

O nasıl bir AK Partili?

"Ben kendisinin nasıl bir AK Partili olduğunu bilmiyorum. Osman Kavala’ya ve Hakan Altınay’a yapılan zulmü haklı gören otoriter-totaliter bir AK Partili mi? Yoksa benim bizzat konuştuğum, bu hukuk skandallarından samimi olarak rahatsız olan ama maalesef sessiz kalan AK Partililerden mi?

Festivallerin ve konserlerin yasaklanmasını alkışlayan AK Partililerden mi? Yoksa bu işleri yerel kaymakamların işgüzarlıkları olarak görüp rahatsız olan AK Partililerden mi?

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesini savunan AK Partililerden mi? Yoksa bu yargısal darbe kafasından uzak AK Partililerden mi?

Zulmeden AK Parti'den yana değilim

Ben Osman Kavala ve Hakan Altınay gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren ve sözü aldı mı militarist ve yayılmacı söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam.

Türkiye’yi AB mensubu bir ülke yapma kararlılığında bir AK Parti’den yanayım ben. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olmam, olamam.

O AK Partilinin sözleri çöp!

Ben Tanju Özcan ile aynı tarafa geçmem. Dolayısıyla AK Partilinin 'Nagehan Alçı sizin tarafa geçti' lafı çöp. Ama ben mevcut otoriter rejim blokunun ve müesses nizamın da parçası olmam, olamam."