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Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu

Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ayşe Küçükkavradım (41) için ırmak içerisinde arama çalışması başlatıldı.

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Olay, Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazi sulamak için ırmak kenarına gelen bir vatandaş, kadın kıyafetleri ile bırakılan not yazılı kağıdı görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kendisinden haber alamayan ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Ayşe Küçükkavradım için ekipler arama çalışması başlattı. Su altı arama ekipleri gece 01:00 kadar süren çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başladı. 

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