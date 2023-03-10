İsmail Saymaz'ın iddiası: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar ölüme terk edildi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin depremde hasar görmesi nedeniyle, "en az 80 hastanın ölüme terk edildiğini" iddia etti.

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İsmail Saymaz, kaleme aldığı yazısında Birlik Sağlık Sen Hatay İl Temsilcisi Abdullah Gül’ün ifadelerine yer verdi. Saymaz, "Gül’e göre acil serviste, ikinci ve üçüncü katta 14’ü çocuk, 112 yoğun bakım yatağı vardı. Depremden sonra görevliler 28 hastayı çıkardı. Ancak Gül, dördü çocuk olmak üzere en az 80 hastanın içeride öldüğünü öne sürüyor. Sistemine girilmediğinden kesin rakamın verilemediğini söylüyor" dedi.

Saymaz'ın aktardığına göre Gül, şu bilgileri verdi:

“Elektrik eksiliyor. Jeneratör devreye girmiyor. Oksijen sistemi patlıyor. Oksijen sistemi olmadığı zaman hastanın yaşama ihtimali yok. 15-20 dakika sonra ölmeye mahkumlar. Arkadaşlar çıkarabilecek kadar hastayı çıkarıyor. Yukarı çıktıklarında artçılar oluyor. Üstlerine asma tavan düşüyor, geri iniyorlar. Su boruları da patlıyor. Acil servisteki arkadaşlar avludaki kantinde hastalara müdahale ediyor. Acile giremiyorlar. Sarsıntılar sürüyor. Müdahale edecek ortam yok.”

Gül, katlardan indirilen kimi hastaların aşağıda müdahale imkanı olmadığı için öldüğünü iddia etti.