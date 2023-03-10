BIST 5.414
DOLAR 18,96
EURO 20,11
ALTIN 1.118,49
HABER /  MEDYA

İsmail Saymaz'ın iddiası: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar ölüme terk edildi

İsmail Saymaz'ın iddiası: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar ölüme terk edildi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin depremde hasar görmesi nedeniyle, "en az 80 hastanın ölüme terk edildiğini" iddia etti.

Abone ol

İsmail Saymaz, kaleme aldığı yazısında Birlik Sağlık Sen Hatay İl Temsilcisi Abdullah Gül’ün ifadelerine yer verdi.  Saymaz, "Gül’e göre acil serviste, ikinci ve üçüncü katta 14’ü çocuk, 112 yoğun bakım yatağı vardı. Depremden sonra görevliler 28 hastayı çıkardı. Ancak Gül, dördü çocuk olmak üzere en az 80 hastanın içeride öldüğünü öne sürüyor. Sistemine girilmediğinden kesin rakamın verilemediğini söylüyor" dedi. 

Saymaz'ın aktardığına göre Gül, şu bilgileri verdi:

“Elektrik eksiliyor. Jeneratör devreye girmiyor. Oksijen sistemi patlıyor. Oksijen sistemi olmadığı zaman hastanın yaşama ihtimali yok. 15-20 dakika sonra ölmeye mahkumlar. Arkadaşlar çıkarabilecek kadar hastayı çıkarıyor. Yukarı çıktıklarında artçılar oluyor. Üstlerine asma tavan düşüyor, geri iniyorlar. Su boruları da patlıyor. Acil servisteki arkadaşlar avludaki kantinde hastalara müdahale ediyor. Acile giremiyorlar. Sarsıntılar sürüyor. Müdahale edecek ortam yok.”

Gül, katlardan indirilen kimi hastaların aşağıda müdahale imkanı olmadığı için öldüğünü iddia etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da iktidara çağrı: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da iktidara çağrı: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz
Enkaz altındakilerle dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Enkaz altındakilerle dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!
Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!
Türkiye'de nadir görülen manzara bu fay hattı yerin üstünde! Profesör tepki gösterdi: Saygısızlık
Türkiye'de nadir görülen manzara bu fay hattı yerin üstünde! Profesör tepki gösterdi: Saygısızlık
Geçen ay yapılan gayrimenkul satışı ve elde edilen gelire bakın
Geçen ay yapılan gayrimenkul satışı ve elde edilen gelire bakın
Mithat Sancar'dan HDP'ye bakanlık iddialarına net cevap
Mithat Sancar'dan HDP'ye bakanlık iddialarına net cevap
Kayseri'de taksici cinayetinde sır çözüldü! Önce dövüp ardından vurmuşlardı
Kayseri'de taksici cinayetinde sır çözüldü! Önce dövüp ardından vurmuşlardı
Depremde ikizlerini kaybetti, kızını kurtaran ise ölen eşi oldu
Depremde ikizlerini kaybetti, kızını kurtaran ise ölen eşi oldu
Nagehan Alçı döndü mü? Tanju Özcan'a cevap verdi: 'Zulmeden tarafta olmam ben'
Nagehan Alçı döndü mü? Tanju Özcan'a cevap verdi: 'Zulmeden tarafta olmam ben'
Sosyal medyadaki kripto para ilanıyla dolandırıldı
Sosyal medyadaki kripto para ilanıyla dolandırıldı
Depreme dayanıksız binaları yıkılmasın diye kendilerini dükkana kilitlediler
Depreme dayanıksız binaları yıkılmasın diye kendilerini dükkana kilitlediler
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor