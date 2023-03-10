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Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!

Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanları görenler inanamadı! Görenleri hayrete düşüren görüntüde yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce ortaya rafta bulunan fincan takımının göründüğü bu dikkat çekici manzara çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönüştü. Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina da yıkıldı.

Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.

Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, “Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü.

Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada” dedi.

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