Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da iktidara çağrı: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'yı ziyaret etti. Bölgedeki esnaf ve besicilerin sorunlarını dile getiren Kılıçdaroğlu, vergi konusunda pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. İktidara çağrı yapan CHP Lideri "Sosyal devlet, sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak?" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra deprem bölgesini ziyaret etme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Malatya'ya gitti. CHP lideri, Malatya'da bir araya geldiği iş insanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

İş insanlarının ve bölgedeki esnaf ve besicilerin sorunlarını dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidara çağrıda bulunarak "Sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Yaraların bu bağlamda sarılması lazım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor"

"Sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları, fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya’dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. Kendi düşüncelerimi aktardım iş insanlarına vergi açısından pozitif bir ayrımcılık yapılması gerekiyor.

Deprem bölgesinin dışına çıkan işçilerin dönmeleri için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KOSGEB’in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. Çünkü iş insanların fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor ihracat yapmaları gerekiyor. Böyle bir endişeleri var bu endişeleri bir şekliyle aktardılar.

Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz

Bunu buradan dillendiriyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip edip de kazandığımızda görecekler deprem bölgesinde en azından bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerektiğini söyledim. Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz.

"Elde kalan bazı ürünler var"

İkinci önemli konu, depremde yıkılan evler var kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri sütümüzü satamıyoruz diye bir sitemleri var. Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile Toprak Mahsulleri Ofisine çağrı yapıyoruz, kayısı var elde onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu sütleri satın alsın. Sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Yaraların bu bağlanma sarılması lazım.

"Esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda"

Çadır sıkıntısı hala var. Konteyner sıkıntısı da dile getirildi. İş dünyasına da ifade ettim, kim konteyner çadır üretiyorsa ve biz müşteri bulamıyoruz diyorsa bize haber versinler. Derhal konteynerleri alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz. Esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda. Onların bankalardan esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin ötelenmesinden, faizlerin silinmesinden yanayız."