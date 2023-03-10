Garanti BBVA EYT'liler için promosyon miktarını artırdı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanununun yürürlüğe girmesiyle bankalardan promosyon açıklamaları gelmeye başladı. Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 8 bin 500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunulduğunu açıkladı.

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Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyona ek, kredi kartları ile 500 TL harcamaya 1000 TL bonus fırsatından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, 3 bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL-10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 500TL nakit promosyon avantajı sunuyor.

Promosyon avantajından yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31 Mart 2023 olarak belirtildi.

EYT’li olup prim borcu olanlar ise avantajlı faiz oranlarıyla EYT kredisi kullanarak hemen emekli olabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre ayrıca emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olmak gibi işlemler şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil’den yapılabiliyor.

SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar e-Devlet üzerinden ulaşabilecekleri ‘Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt’ belgesinde, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise emeklilik dilekçelerinde Garanti BBVA’yı seçerek promosyon imkânlarından kolayca yararlanabiliyor. Maaşını Garanti BBVA’ya taşımak isteyen emekliler ise Garanti BBVA Mobil veya e-Devlet üzerinden işlemlerini kolayca yerine getirebiliyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.

Açıklamaya göre ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve garantibbva.com.tr’den ulaşılabiliyor.