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Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı

Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremlerden etkilenen illerdeki kadın kooperatiflerine üst limiti 50 bin lira olacak şekilde sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl boyunca geri ödemesiz kredi verileceğini duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine destek için harekete geçti. Bakan Nebati, depremlerden etkilenen illerdeki kadın kooperatiflerine üst limiti 50 bin lira olacak şekilde sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl boyunca geri ödemesiz kredi verileceğini duyurdu.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı;

"Depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkanı sunulacaktır. Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır."

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