Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Mustafa Destici açıkladı Cumhur ittifakı genişliyor mu?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi A Haber’de anlattı. Destici Cumhur İttifakı’nın genişlemesi konusunda da “Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız.” İfadelerini kullandı.

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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı bugün A Haber canlı yayınına konuk oldu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İttifaklar konusuna değinen Mustafa Destici, "Terörün siyasi şubeleriyle ittifak yapanlar vebal altında" ifadelerini kullandı. Destici şunları kaydetti:

Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla önce yarım saatten fazla ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Burada gündemimizin ağırlıklı konusu deprem, depremde yaşananlar, bizim izlenimlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri bunları istişare ettik. Daha sonra Türkiye'nin gündemindeki belli konuları görüştük.

Cumhur ittifakı genişliyor mu?

3-4 partiyle bu anlamda görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum. İnşallah olumlu sonuçlanır hayırlı sonuçlanır. Daha önce da ifade ettim Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nın önceliği devletin varlığı ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali ve istikbali kardeşliği bütünlüğüdür. Bu ilkelerimizle buluşmak isteyen herkese her siyasi partiye elbette ki Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır. Biz bunu daraltamayız.