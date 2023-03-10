BIST 5.408
DOLAR 18,97
EURO 20,10
ALTIN 1.117,43
HABER /  POLİTİKA

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Mustafa Destici açıkladı Cumhur ittifakı genişliyor mu?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Mustafa Destici açıkladı Cumhur ittifakı genişliyor mu?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi A Haber’de anlattı. Destici Cumhur İttifakı’nın genişlemesi konusunda da “Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız.” İfadelerini kullandı.

Abone ol

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı bugün A Haber canlı yayınına konuk oldu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İttifaklar konusuna değinen Mustafa Destici, "Terörün siyasi şubeleriyle ittifak yapanlar vebal altında" ifadelerini kullandı. Destici şunları kaydetti:

Dün Sayın Cumhurbaşkanımızla önce yarım saatten fazla ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Burada gündemimizin ağırlıklı konusu deprem, depremde yaşananlar, bizim izlenimlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri bunları istişare ettik. Daha sonra Türkiye'nin gündemindeki belli konuları görüştük.

Cumhur ittifakı genişliyor mu?

 3-4 partiyle bu anlamda görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum. İnşallah olumlu sonuçlanır hayırlı sonuçlanır. Daha önce da ifade ettim Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nın önceliği devletin varlığı ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali ve istikbali kardeşliği bütünlüğüdür. Bu ilkelerimizle buluşmak isteyen herkese her siyasi partiye elbette ki Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır. Biz bunu daraltamayız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gidişat çok kötü kritik seviye aşıldı! Dehşete düşüren görüntünün sebebi belli oldu
Foto Galeri Gidişat çok kötü kritik seviye aşıldı! Dehşete düşüren görüntünün sebebi belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hayvanlardaki şap hastalığı insanlara geçer mi uzman isim açıkladı
Hayvanlardaki şap hastalığı insanlara geçer mi uzman isim açıkladı
Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı
Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı
AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti
AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı
Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu
Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu
Garanti BBVA EYT'liler için promosyon miktarını artırdı
Garanti BBVA EYT'liler için promosyon miktarını artırdı
İsmail Saymaz'ın iddiası: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar ölüme terk edildi
İsmail Saymaz'ın iddiası: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalar ölüme terk edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da iktidara çağrı: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Malatya'da iktidara çağrı: Lütfedip yaparlarsa memnun oluruz
Enkaz altındakilerle dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Enkaz altındakilerle dalga geçmişlerdi... İşte o vicdansızlar için istenen ceza
Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!
Depremde taş taş üstünde kalmadı! Yıkılan binada görenleri hayrete düşüren manzara: Biri bile kırılmamış!