Gidişat çok kötü kritik seviye aşıldı! Dehşete düşüren görüntünün sebebi belli oldu
İznik Gölü'nde su seviyesinin kritik seviyeyi geçmesi herkesi korkuttu. 8-9 yıl önce çekilen fotoğraflardaki noktaların bugünkü halleri gölün seviyesini daha net ortaya koydu.
DSİ gölden en fazla su çeken kurum olarak bilinen Gemlik Gübre fabrikasına kısıtlama getirmişti. Ancak buna rağmen gölün içinde firmaya ait pompalar ile su çekilmesi devam edilirken, yaşanan yağış yetersizliği ile birlikte İznik gölündeki kuraklık artık korkutucu boyuta ulaştı.
DSİ'den fabrikaya gönderilen yazıda göl su seviyesinin maksimum 85,50 metre olması gerektiği, en düşük seviyenin ise 83,30 olması gerektiği belirtilerek, DSİ teknik ekiplerinin incelemesi sonucunda göldeki su seviyesinin şu an itibarı ile 82,96 metre seviyesinde olduğu tespit edildiğinden gölden kullanılan suyun derhal durdurulması gerektiğine de vurgu yapıldı.
Dron ile çekilen görüntülerde su üzerindeki iskelenin toprağın üzerinde kaldığı görülüyor.