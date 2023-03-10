Gidişat çok kötü kritik seviye aşıldı! Dehşete düşüren görüntünün sebebi belli oldu

DSİ'den fabrikaya gönderilen yazıda göl su seviyesinin maksimum 85,50 metre olması gerektiği, en düşük seviyenin ise 83,30 olması gerektiği belirtilerek, DSİ teknik ekiplerinin incelemesi sonucunda göldeki su seviyesinin şu an itibarı ile 82,96 metre seviyesinde olduğu tespit edildiğinden gölden kullanılan suyun derhal durdurulması gerektiğine de vurgu yapıldı.