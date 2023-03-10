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İstanbul'da bir evin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi kolonlarında bakın ne bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da bir evin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi kolonlarında bakın ne bulundu

İSTANBUL Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Ekiplerin incelemeleri sonunda kolonlarında çürük ve deniz kabukları tespit edilen bina tahliye edildi.

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Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çökme sonucu bina sakinleri panikledi. 

İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesinden gelen ekipler bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerin sonucunda ise binanın kolonlarında çürük ve deniz kabuğu görüldü. Bunun üzerine ağır hasarlı olduğu görülen bina tahliye edilerek mühürlendi. Çöken balkonda daha önce bina sakinleri tarafından güçlendirme çalışması yapıldığı da görüldü.

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