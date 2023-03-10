BIST 5.406
DOLAR 18,97
EURO 20,10
ALTIN 1.118,48
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da balık kafesi yırtıldı somonlar Rize'de tezgahlarda yarı fiyatına satılıyor

Trabzon'da balık kafesi yırtıldı somonlar Rize'de tezgahlarda yarı fiyatına satılıyor

Trabzon'un Arsin ilçesi açıklarındaki balık kafeslerinin bilinmeyen bir nedenle yırtılması sonucu kafesten kaçan somonlar hem olta balıkçıları hem de kıyı balıkçıları tarafından tutulurken, Rize'de tezgahlarda yarı fiyatına satılıyor.

Abone ol

Önceki akşam Trabzon'un Arsin ilçesinde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü yırtıldı. Kafesin yırtılması ile bütün balıklar denize dağıldı.

Değeri yüksek olan ve genellikle yurt dışına ihraç edilen bu balıklar Trabzon ve Rize'de de kıyı balıkçıları ve balık motorları tarafından tutulmaya başlandı.

Rize merkezde tezgahlara kilosu 60 TL'den inen balıklar Trabzon ilinden uzaklaştıkça 75 TL'ye kadar çıkıyor. Somon balığının bol olması ise hem satan balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kilogram fiyatının 150 TL'yi bulduğu somon balıklarının tezgahta 75 TL'den satıldığını ifade eden Rizeli Balıkçı esnafı Murat Kurt "Trabzon'da ki bir deniz çiftliğinde kafesin yırtılmasından ötürü aşağı yukarı bir 600 ton balığın denize karıştığı söyleniyor. Küçük balıkçı kayıklarımızda tutuyorlar, bizde onlar vasıtası ile halka arz ediyoruz. Normalde bu somonun kilogram fiyatı 150 TL civarında ama kıyı balıkçıları ufak kayıklarla tuttuğu için bizde vatandaşlarımıza 75 TL'den satıyoruz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da Polonyalı gelin evinde öldürüldü
Foto Galeri Antalya'da Polonyalı gelin evinde öldürüldü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
10 milyonluk villalar depremde dağıldı! Yaşanmaz hale geldi
10 milyonluk villalar depremde dağıldı! Yaşanmaz hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim kararını açıklıyor! İşte 2023 seçim takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim kararını açıklıyor! İşte 2023 seçim takvimi
Depremzede aile Aksaray'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldılar
Depremzede aile Aksaray'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldılar
İstanbul'da bir evin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi kolonlarında bakın ne bulundu
İstanbul'da bir evin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi kolonlarında bakın ne bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor! Özgür Özel'den şok açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor! Özgür Özel'den şok açıklama
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Mustafa Destici açıkladı Cumhur ittifakı genişliyor mu?
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Mustafa Destici açıkladı Cumhur ittifakı genişliyor mu?
Hayvanlardaki şap hastalığı insanlara geçer mi uzman isim açıkladı
Hayvanlardaki şap hastalığı insanlara geçer mi uzman isim açıkladı
Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı
Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı
AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti
AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı