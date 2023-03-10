10 milyonluk villalar depremde dağıldı! Yaşanmaz hale geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, 7 ile 10 milyon TL arasındaki ücretlerle satılan villalar depremde ağır hasar aldı. Bazı binaların ayakta kaldığı ancak duvarlarının yıkılarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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Malatya'da yüzlerce bina Kahramanmaraş merkezli depremde çöktü ya da ağır hasar aldı.

Kent merkezi ve birçok ilçede büyük hasara yol açan deprem, Yeşilyurt ilçesinde villaların bulunduğu Şahintepesi mevkisinde de yıkıma neden oldu.

Ücretleri 7 ile 10 milyon TL arasında değişen villalar, kısmen yıkıldı; bölgede yarıklar oluştu. Denetimlerde, villaların ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Burada oturan villa sahipleri ise bölgeyi terk etti.