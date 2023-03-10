BIST 5.408
DOLAR 18,97
EURO 20,10
ALTIN 1.117,43
HABER /  GÜNCEL

10 milyonluk villalar depremde dağıldı! Yaşanmaz hale geldi

10 milyonluk villalar depremde dağıldı! Yaşanmaz hale geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, 7 ile 10 milyon TL arasındaki ücretlerle satılan villalar depremde ağır hasar aldı. Bazı binaların ayakta kaldığı ancak duvarlarının yıkılarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Abone ol

Malatya'da yüzlerce bina Kahramanmaraş merkezli depremde çöktü ya da ağır hasar aldı.

Kent merkezi ve birçok ilçede büyük hasara yol açan deprem, Yeşilyurt ilçesinde villaların bulunduğu Şahintepesi mevkisinde de yıkıma neden oldu.

Ücretleri 7 ile 10 milyon TL arasında değişen villalar, kısmen yıkıldı; bölgede yarıklar oluştu. Denetimlerde, villaların ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Burada oturan villa sahipleri ise bölgeyi terk etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim kararını açıklıyor! İşte 2023 seçim takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim kararını açıklıyor! İşte 2023 seçim takvimi
Depremzede aile Aksaray'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldılar
Depremzede aile Aksaray'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldılar
İstanbul'da bir evin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi kolonlarında bakın ne bulundu
İstanbul'da bir evin balkonu çöktü! Bina tahliye edildi kolonlarında bakın ne bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor! Özgür Özel'den şok açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik suikast duyumları geliyor! Özgür Özel'den şok açıklama
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Mustafa Destici açıkladı Cumhur ittifakı genişliyor mu?
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne görüştü? Mustafa Destici açıkladı Cumhur ittifakı genişliyor mu?
Hayvanlardaki şap hastalığı insanlara geçer mi uzman isim açıkladı
Hayvanlardaki şap hastalığı insanlara geçer mi uzman isim açıkladı
Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı
Nurettin Nebati duyurdu: 0 faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi imkanı
AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti
AK Parti Balçova İlçe Başkanı istifa etti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler için çözüm bulundu! Bakın nerede kullanılacak
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Deprem bölgesindeki polis memuruna söyledi market işletmecisi gündem oldu
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürdü taciz iddiasını ilk kez ortaya attı: Kan beynime sıçradı
Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu
Arazi sulamaya gelen kişi ihbar etti! Kıyafetler ile bir de not buldu