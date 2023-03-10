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Depremzede aile Aksaray'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremzede aile Aksaray'da trafik kazası geçirdi hastaneye kaldırıldılar

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan aile, geldikleri Aksaray’da trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat B. (33) idaresindeki 31 LV 350 plakalı otomobil kavşakta kırmızı ışıkta duran Bektaş D. (39) yönetimindeki 68 BD 776 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Bektaş D. (39) ile aynı aileden Hasan B. (69), Hatun B. (69) ve Medine B. (26) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan ailenin Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yaşadıkları evin yıkıldığı, ailenin barınmak için Aksaray’a geldiği ve yakınlarının yanında kaldığı öğrenildi.

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