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Kuşadası'nda plajda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

Kuşadası'nda plajda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesin de geçtiğimiz günlerde plajda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Ölen kişinin cinayet zanlısına küfür ettiği ve saldırdığı ileri sürülürken, zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Kadınlar Denizi plajında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mustafa Baker (32), ile R.K., bir mekanda oturarak yemek yedi.

İkili, iddiaya göre masada bir anda küfürleşmeye başladı. Mehmet Mustafa Baker’in R.K.’ya fiziki saldırıda bulunarak küfür ettiği ileri sürüldü. Aldığı yumruk darbelerinin ardından silahına davranan R.K., Baker’e kurşun yağdırdı.

Olay sonrası R.K., motosikletine binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki Mehmet Mustafa Baker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen R.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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