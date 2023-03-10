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14 Mayıs'ta seçim için jet kararlar... Resmi Gazete'de yayınlandı! YSK takvimi açıkladı

14 Mayıs'ta seçim için jet kararlar... Resmi Gazete'de yayınlandı! YSK takvimi açıkladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı, ikinci tura kalması halinde ise seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağı belirtildi..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'in yenilenmesi ve seçimlerin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması kararı çok kısa sürede yürürlüğe girdi. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.  Hemen ardından da YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklama yaptı. Yener, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs tarihi belirlenmiştir” dedi. 

Jet hızıyla Resmi Gazete'de

Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine yönelik kararı imzaladı. Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. Erdoğan'ın kararı imzalaması ve açıklama yapmasının ardından karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir" denildi.

YSK: İlk tur 14 Mayıs ikinci tur 28 Mayıs'ta

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) YSK Başkanı Ahmet Yener'den açıklama geldi. YSK Başkanı Yener, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs tarihi belirlenmiştir” dedi. 

Bürokratlar bir hafta içinde istifa edecek

Seçim kararının resmileşmesinin ardından bürokrasiden milletvekili adayı olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak. YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

Aday listeleri 9 Nisan'da teslim edilecek

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

İttifak protokolleri için 5 gün var

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin, ittifak protokolünü seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunması gerekecek. Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek. 

AK Parti'de adaylık süreci başlıyor

AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. 19 Mayıs'taki temayül yoklamasından sonra hızla komisyonlar oluşturulup aday listeleri hazırlanacak. AK Parti'den aday adayı olmak isteyenler öncelikle AFAD'a depremzedeler için bağış yapmak zorunda olacak. 

CHP'de adaylık ücreti 30 bin TL

CHP’de adaylık başvuru süreci netleşti. 13-20 Mart arasında milletvekili başvuruları yapılacak. Başvuru ücreti 30 bin TL. Engelli, kadın ve gençler 15 bin TL ödeyecek. Belediye başkanları ve meclis üyelerinin başvurmaması sözlü olarak kendilerine iletilecek.

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