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İlginç kaleci transferi: Çorba karşılığında 1 yıllık imza attı

İlginç kaleci transferi: Çorba karşılığında 1 yıllık imza attı

Amatör genç kaleci Kenan Gürsen Saat, Karabağlar Spor Kulübü'ne ilginç transferiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Saat, hastası olduğu kelle paça çorbasını sınırsız içme hakkı karşılığında 1 yıllık imza attı. "Transfer bence çok güzel oldu" diyen genç kaleci, "Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" diye konuştu.

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Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat ile görülmemiş bir transfere imza attı. Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek.

"Çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim"

Spor kulübü başkanı Adem Kuzu'nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, “Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Saat, bir yandan da mutlu olduğu işi yaptığını söyledi.

"Sizden para istemiyorum, sınırsız çorba istiyorum' dedi kabul ettik"

Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu "Kenan benim eski müşterilerimdendi. Kendisi kelle paça hastası. Benim tüm futbolcularım idman sonrası restoranda ücretsiz yemek yiyor ama Kenan'ın sınırsız kelle paça hakkı var. Sporcularımız eğer başarılı olursa beyti değil tandırla besleyeceğim" derken, başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu ise, "Kenan çalışmalarının karşılığını çorba olarak alıyor. Kendi istediği zaman restorana gidip çorbasını içiyor. Başka oyuncular da bu transferi ilginç buluyor. Kenan ‘Sizden para istemiyorum, sınırsız çorba istiyorum' dedi. Biz de kabul ettik. Kenan iyi bir kaleci. Oyuna iyi hakim olabiliyor, uzun top oynayabiliyor. Maçlarda inşallah bize keyifli dakikalar yaşatır" diye konuştu.

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