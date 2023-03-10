Mehmet Ağar'ın da yargılandığı 'faili meçhul cinayetler' davasında savcı beraat istedi!

ANKARA'da görülen ve aralarında İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı, “Ankara JİTEM” davası, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı bütün sanıkların beraatini istedi.

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı, “Ankara JİTEM” davası olarak da bilinen faili meçhul cinayetler davası Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davanın bugünkü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, bütün sanıkların beratini istedi.

Faili meçhuller davası sanıkları kimler?

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde faili meçhuller davasında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman sanık olarak bulunuyor.

Örgütlü olarak cinayet işlemek suçlaması

Mehmet Ağar,Özel Hiraket eski Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkunt Eken'in de aralarında bulunduğu sanıklar, “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçlarından yargılanıyor. Davanın bugünkü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların beraatini istedi. Davanın görülmesine devam ediliyor.

Ayhan Çarkın'ın itirafları sonrası başlatıldı...

Susurluk Davası sanıklarından eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın'ın itirafları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 1993-1996 arasında Ankara’da Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da bulunduğu 19 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak ilk soruşturma 2011'de başlatıldı.

20 Eylül 2013'te zamanaşımı riskinden dolayı Abdülmecit Baskın cinayetiyle ilgili iddianame düzenlenirken, 19 Aralık 2013'te düzenlenen yeni iddianameyle Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de yargılamaya dahil edildi.