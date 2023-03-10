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Bugün başlıyor yarın gece sona erecek! Sarı kodla uyarı geçildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bugün başlıyor yarın gece sona erecek! Sarı kodla uyarı geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı kodla uyarıda bulundu. Buna göre kentte bu geceden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulundu. Bu geceden başlayıp yarın saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen fırına için yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın; güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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