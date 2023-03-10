Bugün başlıyor yarın gece sona erecek! Sarı kodla uyarı geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı kodla uyarıda bulundu. Buna göre kentte bu geceden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için fırtına uyarısında bulundu. Bu geceden başlayıp yarın saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen fırına için yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın; güney (Lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."