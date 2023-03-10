Seçim öncesi TBMM harekete geçti: Akaryakıta kallavi indirim geliyor!

Brent petroldeki ve dolardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansırken Benzin, LPG, Motorin fiyatlarına gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatları 25 TL'ye dayanmış durumda. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve TBMM seçim öncesi harekete geçiyor. Akaryakıt fiyatlarına el atılacak kanun teklifi üzerinde çalışmalar başlarken, Akaryakıta kallavi bir indirim yapılması bekleniyor. İşte araç sahiplerini sevindirecek haberin detayları...

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Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ederken milyonlarca araç sahibi gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Yapılan zamlar sadece araç sahiplerini değil, tüm vatandaşları dolaylı yoldan ilgilendirirken son zamların ardından akaryakıtın fiyatı 25 TL'ye kadar dayandı. Seçime az bir süre kalırken TBMM olaya el attı ve akaryakıt fiyatları için harekete geçildi. Gelen son kulis bilgilerine göre Benzin ve motorin fiyatlarına kallavi bir indirim yapılması planlanan kanun teklifi üzerinde çalışmalara başlandı. Peki karyakıt fiyatlarına ne kadar indirim gelecek? 10 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve milyonları ilgilendiren kanun teklifi ile ilgili detaylar haberimizde...

10 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Brent Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta yaşanan artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Aynı zamanda dolar kurunun da 19 lira sınırına dayanması ile birlikte yeni zamlarda kapıya dayandı. Milyonlarca araç sahibi vatandaş akaryakıt fiyatlarını indirim ya da zam haberi var mı sorusunun yanıtını her gün araştırıyor. Nihayet araç sahiplerinin beklediği Müjdeli Haber geldi. Akaryakıt fiyatlarının müdahale geliyor. Seçim öncesi benzin ve motorinde dev indirim olacak. Peki 10 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 litre benzin ve 1 litre motorin kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatlarına kallavi indirim geliyor

Brent Petrol fiyatlarında yaşanan artış ve dolar kurunda 19 lira sınırına dayanması ile birlikte geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelmişti. Akaryakıt fiyatları yükselirken son dakika haberi ise araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Benzin ve motorin fiyatlarına seçim öncesinde müdahale geliyor. Depoları doldurmak isteyen araç sahipleri o tarihi beklesin. Çünkü Okkalı indirim kapıda...

Kanun teklifi TBMM'ye verildi

Akaryakıt fiyatlarında indirim haberi EYT düzenlemesi ve vergi yapılandırması sonrasında geldi. iktidarın genel seçimler öncesinde birçok sorun ortadan kaldırması ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da indirime gidileceği konuşuluyor. Üstelik kanun teklifi TBMM'ye verildi. "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde şu ifadeler yer aldı: "Teklif ile, akaryakıt ürünlerinden alınan katma değer vergisi oranının yüzde bire düşürülmesi amaçlanmaktadır. Güncel verilere baktığımız zaman ise akaryakıtta KDV %18 oranında uygulanırken ÖTV yüzdelik bir oranla TL olarak fiyatlara yansıtıldığı görülüyor. Eğer bu kanun teklifi kabul edilirse ÖTV ile yüzde 18, KDV ile de yüzde 18'lik kısım indirilmiş olacak."

10 Mart güncel motorin fiyatları

İstanbul 21.57 TL

Ankara 21.97 TL

İzmir 22.04 TL

10 Mart güncel benzin fiyatları

İstanbul 20.50 TL

Ankara 20.86 TL

İzmir 20.83 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.