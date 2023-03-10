Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: HDP ve CHP'li üyeler kaçak yapının önünü açtı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 2021 ve 2022 yıllarında göreve geldiği günden beri kaçak yapılara savaş açtığını belirterek, ilçedeki Çay ve Çilek mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinde, önceki HDP’li meclis üyeleri ve belediye başkanının yürütmeyi durdurma davası açtığını ve davayı kazandıklarını söyledi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı 1. Oturumunda tüm Türkiye’yi yasa boğan, binlerce kişinin ölmesine, binlercesinin yaralanmasına, on binlerce yapının da yıkılmasına yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi gündeme geldi.

HDP ve CHP'li meclis üyelerinin, deprem bölgesine yetersiz şekilde müdahale edildiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, devletin tüm imkanları ile depremin ilk gününden bu yana afet bölgesinde olduğuna dikkat çekerek, Akdeniz bölgesindeki kentsel dönüşüm engellemeye çalışan ve kaçak yapının önünü açan siyasilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akdeniz'deki Çay ve Çilek mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinde, önceki HDP’li meclis üyeleri ve belediye başkanının yürütmeyi durdurma davası açtığını ve davayı kazandıklarını belirten Gültak, “Yani bizden önceki belediye başkanı kentsel dönüşüme 'hayır' demiştir ve dava açmıştır. Tabi mantık aynı. Baktığınızda Akdeniz Belediyesinde Çay Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm oylamasında, aynı mantık devreye girmiş, CHP ve HDP meclis üyeleri ret oyu vermiştir. Ne ilginçtir ki Barış Mahallesi’nde yapılacak kentsel dönüşüme CHP ve HDP’li üyeler 'evet' demişlerdir. Büyük bir çıkmaz var burada. Yani bir yere ‘hayır’, bir yere ‘evet’. Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum. Bunlar, meclis tutanaklarında mevcuttur" dedi.

"HDP ve CHP kaçak yapının önünü açtı"

2021 ve 2022 yıllarında göreve geldiği günden beri kaçak yapılara savaş açtığını vurgulayan Gültak, "Her seferinde ceza kesiyorum ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Mersin kamuoyuna söylüyorum; 2021 ve 2022 yılları arasında kaçak dosyalarını biliyorsunuz encümen ceza kesiyor. Bunlar da mevcuttur, yeri geldiğinde paylaşacağım. CHP ve HDP'li üyelerin kaçak yapı cezalarına şerh kararları vardır. Yani kaçak yapıyı destekliyor arkadaşlar. Bunların fotokopilerini alıp, mahalle mahalle gezip, ‘biz ceza kesilmesini istemiyoruz, başkan istiyor’ diyerek beni kötülemişlerdir. Bunların hepsi delillidir, ispatlıdır, zamanı gelince paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüme, kaçak yapıya ‘hayır’ diyenler belli”

Konuşmasının devamında, kentsel dönüşüme karşı gelirken, kaçak yapının önünü açanların ortada olduğunu dile getiren Gültak, şöyle devam etti; "Çok ilginçtir, kentsel dönüşüm dediğimiz iş, sadece TOKİ’nin yapabileceği bir iş olduğu gibi, belediyelerin de yapabileceği veya kombine, ortak olarak yapabilecekleri de bir iştir. Altını çizdik, encümende ‘kaçağa cezaya hayır’ diyen arkadaşlar belli, ceza kesmeyenler belli. Kentsel dönüşümü mahkemeye verenler belli. Mecliste hayır oyu kullananlar belli. Bunları kamuoyuyla özellikle paylaşmak istiyorum.”