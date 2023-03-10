Adıyaman Valisi sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti! Depremzedelere gülünce tepki görmüştü...

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrıldı. Vali Çuhadar yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Çuhadar, depremden sonra kendisine dertlerini anlatan vatandaşlara gülerek karşılık verince büyük tepki çekmişti..

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Kahramanmaraş merkezli depremin en büyük yıkımı gerçekleştirdiği illerin başında gelen Adıyaman'da görevden alınacağı konuşulan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrıldı. Vali Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Vali Çuhadar, depremin ilk günlerinde yardım talebinde bulunan vatandaşlara gülerek cevap verince büyük tepki çekmişti.

Çuhadar açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.