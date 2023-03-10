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Depremzede sürücü aracıyla 8 metre yükseklikten düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremzede sürücü aracıyla 8 metre yükseklikten düştü

 KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde depremzede sürücü, yokuş aşağı indiği sırada virajı alamayarak 8 metre yükseklikten düştü.

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Edinilen bilgiye göre depremzede olduğu öğrenilen Deniz K. (20) ekmek almaya gittiği aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarında bulunan korkuluklara çarparak 8 metre yükseklikten düştü.

Kazada yan dönen otomobilde hafif yaralanan sürücü Deniz K. çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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