Trabzonspor resmen duyurdu! Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı tazminat ödenmeyecek ama...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik direktörle yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Abdullah Avcı'ya tazminat ödenmeyecek ama mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecek.

Abone ol

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı geçtiğimiz gün istifa etmişti. Bordo-Mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

38 yıl sonra Karadeniz ekibini Süper Lig'de şampiyon yapan Abdullah Avcı, tazminat istememişti. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada da Avcı'ya kontratında olan 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacağı aktarıldı.

Abdullah Avcı'ya sadece 2022-2023 için mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecek.

Kulüp açıklamasında, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise Mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir" denildi.

Sezon başında sözleşmesi 3 yıl süreyle uzatılan Avcı’yla, 2022-2023 futbol sezonu için 25 milyon TL garanti ücret anlaşması yapılmıştı.