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Erdoğan Meclis'i feshedecek mi? Bülent Turan açıkladı

Erdoğan Meclis'i feshedecek mi? Bülent Turan açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkan Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararın ardından Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir." ifadesini kullandı.

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