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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yenilenmesi ve seçimlerin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması için imzayı attı. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından seçim için geri sayım adeta başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim tarihinin resmi olarak ilan edilmesine ilişkin "Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararını 14 Mayıs 2023 olarak ilan etmesi ve seçimlerin yenilenmesine dair kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dördüncü kez afet bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. 

 Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması

Kılıçdaroğlu, çadırkent ziyaretleri sırasında; bir basın mensubunun sorusu üzerine TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimini yenilenmesi yönündeki kararı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hayırlısı olsun, Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun.”

Karamollaoğlu: "Yaşanabilir bir Türkiye’nin zamanı artık gelmiştir"

Altılı masanın bir diğer destekcisi olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçim ile ilgili "Hayırlı olsun. Yaşanabilir bir Türkiye’nin zamanı artık gelmiştir” dedi. 

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